Tehisintellekt vallutab veebikasiinode maailma

Tänaseks on tehisintellekti teema muutunud igapäevaseks pea igas tööstuses, rääkimata sellest, et paljud on omal käel katsetanud kasvõi ChatGPT võlusid. Sarnaseid trende saab näha kasiinotööstuses, milles terendavad AI tõttu mastaapsed muutused juba lähitulevikus. Ekspertide sõnul on juba kogu kasiinotööstus muutumas: see pole enam futuristlik lahendus, vaid tänane reaalsus.