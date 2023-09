Kanadas tekitas skandaali Ukraina SS-diviisi veterani Zelenskõi visiidi ajaks parlamenti kutsumine

Hunka sai parlamendilt seistes aplausi pärast seda, kui Rota oli öelnud, et ta on „kangelane“, vahendab BBC News.

Kanada juudiorganisatsioon CIJA teatas, et on sügavalt mures, et ülistatakse natsidiviisi veterani, mis osales juutide genotsiidis.

Rota sõnul ei teadnud keegi tema kavatsusest Hunkat tunnustada ja see oli täielikult tema algatus. Hunka on nimelt tema valimisringkonnast ja talle juhiti tähelepanu.

Rota ütles Zelenskõi külaskäigu ajal Hunkale osutades, et see mees on „Ukraina kangelane, Kanada kangelane ja me täname teda kogu tema teenistuse eest“. Kohalviibinud reageerisid aplausiga.