Hea seeneaasta ohud: mürgistusinfoliinile on tulnud tänavu septembris rekordarv kõnesid

Mürgistusteabekeskuse juhi Mare Oderi sõnul on suurenenud kõnede arvu taga erakordselt hea seeneaasta, aga ka teadlikkuse tõus – infoliinist 16662 on kuulnud üha rohkem inimesi. „Viimati oli mets seentest nii pungil 2020. aastal, mil mürgistusinfoliin sai seenemürgistuste teemal 103 kõnet. Praegu on aasta kolmas seenehooaeg talviste pühade ajal on veel ees, mistõttu võib tänavust statistikat vaadates juba eos eeldada rekordi saavutamist. Mürgistuskõnede arvu tõusu taga on lisaks rikkalikule seenevalikule ka teadlikkuse tõus – üha enam teatakse, et mürgistuse või selle kahtluse korral tuleks esmalt helistada mürgistusinfoliinile 16662, mitte kiirabile või perearstile,“ märkis Oder.

Enim seenemürgistustega seotud kõnesid on tehtud Harjumaalt ning kõige vähem Hiiu-, Lääne- ja Võrumaalt. Näiteks on ette tulnud juhtumeid, kus lapsed on õues mängides tundmatuid seeni suhu pistnud või kus metsas käies on söögiseened segi aetud mürgiste seentega – pilviku asemel on korjatud valget kärbseseent ja kännumampli asemel jahutanukit. Tihti esineb ka olukordi, kus külas käies on söödud tundmatuid seeni või on tarbitud seente kõrvale alkoholi, mis muudab mõned söögiseened organismis koos toimides mürgisteks.

„Saame sageli kõnesid, kus räägitakse, et külas käies söödi seeni, mille päritolu kohta ei küsitud. Näiteks helistas meile perekond, kes oli söönud väikseid valgeid seeni, mida nad ise ei korjanud. Järgmisel päeval oli neil kõhulahtisus, palavik ja iiveldus. Enne seente söömist tuleb alati veenduda, kust need pärit on ja mis liigiga on tegu,“ ütles Oder.