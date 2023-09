Aaviksoo rääkis, et Kallas pöördus tema poole suve keskel ajendatuna endise haridusministri arvamusloost, kus ta esitas küsimuse, et kuidas ei jätku haridusvaldkonnas raha õpetajate palgakasvuks, kui riik kulutab haridusele rohkem kui paljud teised Euroopa riigid. „Ja küsimus on jäänudki vastuseta ja ma arvan et sellepärast ta minu poole pöörduski,“ lausus ta.