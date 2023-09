Paavst Franciscus: Ukrainale relvade lubamisega ei tohiks mängida

Paavst tegi säärase avalduse vastuseks ajakirjaniku küsimusele, kas vaimulik on frustreeritud selle üle, et pole suutnud rahu taastada.

„Me ei tohiks mängida mänge selle rahva märtrisurmaga. Me peame aitama neil asju lahendada ... Ma näen nüüd, et mõned riigid liiguvad tagasi, ei taha anda Ukrainale relvi. Algab protsess, kus märtriks saab kindlasti Ukraina rahvas ja see on kole asi,“ sõnas paavst.