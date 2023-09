Taiwani tehases toimunud tulekahjus sai kannatada üle 100 inimese

Laupäeval Taipeis peetud kõnes avaldas Taiwani president Tsai Ing-wen kaastunnet hukkunute perekondadele. Ta lisas, et sõidab Pingtungi katastroofis kannatanuid külastama, vahendab Taiwani uudisteväljaanne Focus Taiwan.

Tsai ütles, et Pingtungi maavalitsus on loonud hädaolukorra operatsioonikeskuse, et pakkuda abi tulekahjus kannatanutele.