Väljaande allika sõnul viis operatsiooni läbi Ukraina sõjaväeluure. Ta lisas, et see oli otsetabamus hoonele.

Vene Föderatsiooni Kurski oblasti kuberner Roman Starovoit väitis, et selle rünnaku tagajärjel sai katus kergelt kannatada.

Hiljem saabus veel üks droon, mille sihtmärk oli naftatöötlemistehas. Luureallikas kinnitas, et Kurski lennuvälja lähedal asuv naftatöötlemistehas sai pihta, mille tagajärjel sai alguse tulekahju.

Sõjauuringute Instituut (ISW) kirjutas oma laupäevases raportis, et talve tulek ei pane tingimata punkti Ukraina vasturünnakule. ISW järgi ei ole ilm ukrainlaste rünnaku edu võti. „Kuigi ilmastikuolud võivad jalaväe operatsioone aeglustada ning logistika proovile panna, ei kehtesta see kindlat lõppu Ukraina vasturünnakule,“ öeldi raportis.