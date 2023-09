Opositsioon kavatseb erakondade esimeeste kohtumisel osaleda, kuid arutleda soovitakse erinevatel teemadel

EKRE esimees Martin Helme ütles, et ta läheb kohale, aga tema ootused kõrgel ei ole. Ta lisas, et plaanib osaleda eelkõige sellepärast, et nõuda koalitsioonilt riigikogu kodu- ja töökorra seaduse täitmist.

„Muidugi tahaks ära kuulata, mis see nendepoolne kompromissettepanek on või kus nad endal positiivset sammu näevad,“ rääkis Helme. „Riigikogu sügisistungjärk on ju alanud nii, et kaks korda on nüüd jälle opositsioonile piltlikult öeldes näkku sülitatud: üks kord siis, kui ei pandud õigeaegselt asju päevakorda, ja teiseks on kiirkorras saadetud tsensuuriseadus (vaenukõne seadus – toim) riigikogu täiskogusse.“