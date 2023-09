Olukord Läti-Valgevene piiril läheb keerulisemaks. President: smugeldamine vajab karmimat karistust

Valgevene piiril hoogustunud illegaalse sisserände tõttu on mitmes Läti omavalitsuses kehtestatud tugevdatud piirikaitse kord, mis on jõus 10. veebruarini. See on mõeldud asendama 2021. aasta augustis väljakuulutatud ja korduvalt pikendatud eriolukorda. Illegaalsete sisserändajate arv Valgevene piiril tõuseb kiiresti ja piirivalve on järjest sagedamini sunnitud kasutama relva. Esialgu on see piirdunud hoiatuslaskude ja autode rehvide pihta tulistamisega, et riiki sisenejaid ja nende smugeldajaid kinni pidada.