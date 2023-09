Tallinn suhtub kainestusmaja teenuse ülevõtmise ideesse kriitiliselt. Abilinnapea: enne läbirääkimiste algust tuleb seadust muuta

Läänemets ütles, et lisaks kärpevajadusele on kainestusmaja teenuse puhul tegemist sotsiaalse probleemiga, mitte julgeoleku küsimusega. „Kõige tähtsam on, et see vabastab politseiressurssi, et need samad inimesed, kes täna tegelevad kokkuvõttes sotsiaalse probleemiga – inimene, kes on purjus ja pole võimeline jalgu alla võtma, pole oht kellelegi. Ta on sotsiaalne mure,“ rääkis ta ja lisas, et agressiivsete ning purjus inimestega tegeleks politsei siiski edasi.