Erdoğan pahandas ÜRO-s silma torganud vikerkaarevärvide peale

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan kaebas neljapäeval, et tunneb end ÜRO-s LGBT värvide kasutamise pärast ebamugavalt.

„Üks probleem, mis mind enim häirib on see, et ÜRO Peaassambleesse sisenedes näete astmetel ja mujal LGBT värve,“ tsiteeris Reuters Erdoğani öeldut.