Usbekistanis mürgitati teadmata põhjusel üle 70 lapse

Usbekistani tervishoiuministeerium teatas reedel, et Namangani piirkonnas mürgitatud ja haiglasse sattunud laste seisund on rahuldav.

Ministeerium ei ole mürgistuste põhjust veel avaldanud. Avalduses öeldi, et lapsed saavad standardset ravi ning lõplikku diagnoosi alles uuritakse.

Üha enam ilmub sotsiaalvõrgustikesse postitusi vihjetega, et lapsed võidi mürgitada joodipreparaatidega.

Mõned inimesed on öelnud, et mitu last mürgitati ka naaberlinnades Andijonis ja Kokandis. Neid teateid ei ole ametlikult kinnitatud.