Eesti linnade ja valdade liit ei allkirjastanud riigieelarve läbirääkimiste protokolli: me pole nõus tulubaasi vähenemisega

ELVL-i juhatuse esimees Mihhail Kõlvart märkis, et omavalitsustel puudub ülevaade ja selgus, kuidas riik plaanib kindlustada omavalitsustele jätkusuutliku arengu ja toetuse nii tuleval kui ka järgnevatel aastatel. „Omavalitsuste eesmärgiks on tagada kindel ja seadustele põhinev tulubaas, mis tagab seadusest tulenevate ülesannete täitmise ning teha kohalikuks arenguks vajalikke investeeringuid, mis toetab kogukonna jätkusuutlikku arengut,“ selgitas ta.

Kõlvarti sõnul kaasnes hooldusreformi rakendamisega suurem vajadus hooldekodu kohtade järele, kui seda suudetakse pakkuda. „Selle tagajärjeks on hooldekodudes kasvanud kohatasud, kui riigi arvutustes algselt aluseks võeti. Nii on kiirustatult hooldereformi käivitamisel tehtud prognoosid osutunud ebatäpseks, hooldust vajavate isikute arv suurem ja omavalitsused on mures üldhooldusele eraldatud summade osas. Sealjuures kavandab riik üldhooldusteenuse rahastamise muudatuse mõjude, sh kulude-tulude analüüsi teha alles 2026. aastal, samas kui omavalitsused ootavad sellist analüüsi juba tänavu sügisel,“ nentis ta.