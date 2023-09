VIDEO | Armeenias on kinni võetud mitukümmend Pašinjani-vastast protestijat

Reedese seisuga on vahi alla võetud 84 protestijat. Politsei teatel on neile esitatud süüdistus politsei korralduste eiramise eest, kirjutab RFE/RL.

Nende sõnul ei lõpeta nad protestimist enne, kui võimuvahetus on sündinud, ning lubasid ühtlasi Pašinjani valitsuskabineti koosolekut segama minna.

Protestid on kestnud kolmapäevast saati, kui Aserbaidžaan Karabahhi tungis. Politsei on meelevaldajate laiali ajamiseks kasutanud uimastigranaate ja ähvardanud, et protestide jätkumisel rakendatakse erimeetmeid.