Neljapäevasel kriisiõppusel kostub Muugalt heliefekte ja sireene

Õppuse legendi järgi juhtub Muugal õnnetus, mis põhjustab ahelana järgmisi põlenguid ja viib selleni, et elanikud tuleb evakueerida. Õppuse CREVEX23 üldjuhi Marti Magnuse sõnul on stsenaarium tahtlikult üle paisutatud. „Reaalselt pole Muugal selliseid ohutegureid ja õppusel läbi mängitav õnnetus päris elus tekkida ei saaks. Kuna õppuse eesmärk on panna päästevõime päriselt proovile, oleme ka harjutuse plaaninud maksimaalselt keerulise,“ selgitas Magnus.