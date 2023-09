Tanel Kiige leer on äraootaval seisukohal: Kõlvarti sõnadest peavad saama teod

Erakonna endine peasekretär ning riigikogu liige Andre Hanimägi sõnas, et otsus on inimlikult mõistetav, aga teiselt poolt ka kurb. „Nii Jaanus Karilaid kui ka Tõnis Mölder on olnud ja usun, et on ka edaspidi minu väga head sõbrad, aga nende otsus on nende otsus,“ rääkis ta.

Hanimägi sõnas, et hetkel on tema otsustanud erakonda jääda, kuid on äraootaval seisukohal. „Ma arvan, et tuleb uuele juhtkonnale aega anda, mitte kohe siis seda ust paugutada ja näidata, et siin ei ole lootust,“ ütles ta ja lisas, et annab erakonna uuele esimehele Mihhail Kõlvartile ning juhtkonnale aega ja panustab ise jätkuvalt erakonda, et Keskerakond oleks Eesti poliitika tipus.