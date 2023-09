Rootsis Sandvikenis toimus tulistamine pubis. Kaks inimest suri ja kaks sai haavata

Kohapealt leiti mitu kuulihaavadega inimest, kellest kahe vigastused olid eluohtlikud. Täna hommikul teatas politsei, et kaks inimest suri.

Politsei teooria on, et sihtmärgiks oli üks pubis olnud isik. Arvatakse, et teised pihta saanud ei olnud seotud mingi konfliktiga.