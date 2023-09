Valimiskomisjon näeb nutiseadmega hääletamises ohtu

Ka ei lahenda see Riigikohtu esile toodud probleemi, et liiga suur hulk valimiste korraldamise nõudeid on kehtestatud seadusest alamalseisvate aktidega. „Nende viimine Vabariigi Valimiskomisjoni juurest Vabariigi Valitsuse juurde otsustamiseks seda ei muuda. Valimiskomisjon on samamoodi Riigikogust madalama tasandi otsustuskogu nagu ka valitsus. Erinevus valitsuse ja valimiskomisjoni puhul on eelkõige see, et valimiskomisjon on kokku pandud poliitiliselt sõltumatul viisil,“ tõi Kask välja. „Muudatus ei teeks valimiste korraldamist kuidagi kiiremaks ega tagaks valimiste suuremat ausust ja sõltumatust. Vähemalt pool elektroonilise hääletamise nõuetest, mis valimiskomisjon kehtestanud on, võivad paikneda täiesti vabalt seaduse tasandil, ilma et see jääks tehnoloogia arengule või muutumisele kuidagi jalgu või ette. Tehnoloogiliste nõuete üle otsustamine, mis vajavad pidevat ülevaatamist, peaks jääma seadusest madalamale tasemele, kas siis riigi valimisteenistusele või Vabariigi Valimiskomisjonile,“ lisas ta.