„PÄEVAKORD“ | Riigil pole enam kuskilt kokku hoida! Või siiski on?

„Liiga palju räägitakse sellest, kuidas kuskilt kaks viiskümmend kokku hoida aga ma ei usu, et tegelikkuses on kuigipalju neid teenuseid või kulukohti, kus riik saaks kokku hoida“ rääkis Eesti Ekspressiajakirjanik Urmas Jaagant. „Oluline on, kuid majandus kasvaks ja sealt lisatulusid tekiks.“

Hindrek Riikoja Maalehest temaga kuidagi nõustuda ei tahtnud. „Kui me vaatame kui palju kulutatakse raha koolitamisele, kui palju on ministeeriumis ametnikke, millised on sealsed keskmised palga, siis on kokkuhoiukohti küll ja küll,“ kinnitas Riikoja. „Lisaks vana jutt sellest, et alustada tuleb küsimusest, et kas riik peab kõik seda tegema, mida praegu tehakse. Tuludes osas on sul õigus aga majanduse kasvatamisele eelarve küll kuidagi ei mõtle.“