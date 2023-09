Taga-Karpaatia oblastinõukogu esimees: Ukraina kavatseb minna EL-i Eesti teed mööda ja võidelda koos homo soveticus’ega

„On tähtis, et Ukraina valis suuna läände. Meie regiooni liitis Stalin Nõukogude Liiduga alles 1946. aastal. Sisuliselt olime me erinevates riikides. Ja teekond Euroopa Liitu on meie naasmine riikide juurde, kellega meil on alati suhted olnud ja oleme näinud, kuidas nad arenevad,“ ütles Ukraina poliitik.