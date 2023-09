Reformierakonna juhatuse koosolek jäi ära: eelarve numbrid ei ole veel koos

Suslov saatis eile erakonnakaaslastele kirja, kus sõnas, et Reformierakonna juhatuse koosolek jääb ära, sest eelarve numbrid ei ole veel koos ning uut infot edastada ei ole. „Nädala alguses saab Mart [Võrklaev] numbrid täpsemaks, mida saame jagada esimesel võimalusel,“ sõnas ta kirjas.

Suslov rääkis Delfile, et kuigi eelarve sisus on kokku lepitud, vajavad mõned numbrid veel täpsustamist. Mis need numbrid on Suslov ei täpsustanud.

Juhatuse liige Aivar Sõerd sõnas samuti, et põhjus, miks juhatus ei kogunenud seisneb selles, et rahandusministeerium ei ole veel eelarvenumbreid kokku löönud, et tervikpilti ette saada. „Praegu on ikkagi põhiteemaks riigieelarve ja juhatuses ka loomulikult esimene teema on riigieelarve, aga juhatus tahab näha seda tervikpilti, aga seda hetkel ei ole ikkagi,“ rääkis ta.

Sõerdi sõnul on see mõistetav, et tervikpilti veel ei ole, sest valitsuskabinet tegi alles hiljuti viimased otsused ning alles siis saabki rahandusministeerium lõpliku eelarve eelnõu kokku kirjutada.

Sõerd rääkis, et eelnõu peaks olema pea 1000 lehekülge pikk ning ta soovib materjaliga süvitsi tutvuda, enne kui seda detailsemalt kommenteerib.

Valitsus teatas teisipäeva õhtul, et riigieelarve on koos.