Voroninile esitatud süüdistuse asjus toimub täna avaistung. See on kuni lõunani pausil, sest kohus arutab Voronini kaitsja Ahto Sirendi harukordset taotlust taandada kohtunik Aime Ivanson kriminaalasja juurest.

Sirendi andis tänase istungi algul teada, et tal oleks üks taandamistaotlus esitada. Ta rõhutab kohtukoosseisule selle harukordsust: 15 aasta jooksul on see tema jaoks teine selline. „Kohtuniku suhtes taandamistaotluse esitamine pole muu kui kaitsja appikarje,“ põhjendab Sirendi kohtuistungil dramaatiliselt.