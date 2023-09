Pašinjan ei välista Karabahhi armeenlaste Armeeniasse evakueerimist, aga see pole plaan A

„Olukord Mägi-Karabahhis on endiselt äärmiselt pingeline. Humanitaarkriis jätkub. Me oleme oma kolleegidega Mägi-Karabahhis pidevas ühenduses,“ ütles Pašinjan täna valitsuse istungil, vahendab Interfax.

Pašinjani sõnul on tema tänase telefonivestluse põhjal Mägi-Karabahhi esindajatega „teatud lootus positiivsele nihkele Mägi-Karabahhi olukorras“.

„Ja see on ka meie kolleegide hinnang Mägi-Karabahhis. See hinnang seisneb selles, et Mägi-Karabahhi elanikel võib olla reaalne võimalus oma kodudesse naasta,“ ütles Pašinjan.

Samas teatas ta, et Jerevani seisukoht Mägi-Karabahhi elanike Armeeniasse evakueerimise kohta seisneb selles, et selline protsess võidakse läbi viia juhul, „kui fikseeritakse nende Mägi-Karabahhis viibimise võimatus“.

„Jah, meie hinnangul on see praegusel hetkel olemas (võimatus Mägi-Karabahhis elada – toim). Kui olukord ei parane, on see ülesanne (evakueerimine – toim) meie päevakorras,“ ütles Pašinjan.

Pašinjan teatas, et Armeenias on ette valmistatud üle 40 000 elukoha.

„Me oleme valmis ja jätkame valmistumist. See on Mägi-Karabahhi partneritega kooskõlastatud seisukoht, et meie plaan A ei ole armeenlaste evakueerimine Mägi-Karabahhist. Me peame tegema kõik, et meie rahvuskaaslased elaksid oma kodudes ilma hirmuta ja väärikalt,“ ütles Pašinjan.

Pašinjani sõnul otsest ohtu tsiviilelanikkonna eludele hetkel Mägi-Karabahhis ei ole.

„Aga olukord on dünaamiline ja võib iga hetk muutuda. Jah, olukord ei ole stabiilne, mis tähendab, et mõnes kohas võib midagi juhtuda, aga jutt on üldisest hinnangust antud hetkel, et otsest ohtu elanikkonna eludele ei ole,“ ütles Pašinjan.