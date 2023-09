Poola president Duda: Ukrainale ei anta uusi relvi, mida Poola praegu ostab

„Minu arvates ütles peaminister ainult järgmist: me ei anna Ukrainale uusi relvi, mida me praegu ostame Poola armee moderniseerimise osana,“ ütles Duda.

„Meil mõlemal oli sama seisukoht. Me ei saa anda oma uusi relvi, mida me praegu ostame miljardite dollarite eest Poola armeele selle tugevdamiseks ja Poola julgeoleku tugevdamiseks, kellelegi teisele. Mitte kellelegi,“ rõhutas Duda.

„Mina ise olen esimene, kes on vastu nende uute relvade üleandmisele, mida me näiteks praegu saame Lõuna-Koreast ja Ühendriikidest, uute Abramsite, süsteemide Patriot või HIMARS-ite,“ lisas Duda.

Need lepingud Poola relvade kohta, mille Poola on allkirjastanud, näiteks liikursuurtükkide Krab üleandmise kohta Ukrainale, täidetakse.

„Kui mul on võimalus, räägin ma temaga kindlasti, aga kindlasti ei hakka me rääkima kaamerate ees. Ainult nii, nagu me oleme juba palju kordi rääkinud, me räägime näost näkku, nagu räägivad kaks sõpra, kes kes tahavad lahendada erinevaid keerulisi olukordi,“ ütles Duda.