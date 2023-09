Tõnis Mölder liitub Isamaaga. „Keskerakond on liikunud tsentrist äärmusesse“

Pärast 15 aastat Keskerakonnas on aeg keerata poliitikas uus lehekülg. Olen otsustanud liituda erakonnaga Isamaa!

Keskerakond on seisnud ühiskonna nõrgemate gruppide ja hooliva sotsiaalpoliitika eest. Olnud erakond, mis on seisnud tugeva regionaalpoliitika eest üle Eesti ning hoidnud tasakaalu erinevate ühiskonnagruppide vahel.

Tänaseks on Keskerakond ning selle liikmed valinud uue suuna, mis ei sobi kokku minu poliitiliste vaadetega. Keskerakond on liikunud tsentrist äärmusesse ning valinud ühiskonna kooshoidmise asemel vaid ühe kitsa valijagrupi hoidmise tee.

Tänan kõiki valijaid ja erakonnakaaslasi, kes on mind teel Keskerakonnas aidanud aga nüüd tuleb see uks enda järel sulgeda, et astuda uuele rajale.