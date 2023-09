Zelenskõi püüab kõhklema löönud Washingtoni rahakotiraudu lahti hoida

USA poliitikud on hakanud Kiievi toetamises üha enam kahtlema. Vabariiklased on lauale toonud ajutise eelnõu, mis Ukraina rahastamist ei hõlma.

„Kas Zelenskõit valitakse kongressil? Kas ta on meie president? Ma ei arva, et pean talle kindlaks jääma ja ma arvan, et mul on talle küsimusi,“ ütles McCarthy president Bideni täiendava 24 miljardi dollari suuruse abipaketi taotluse kohta.