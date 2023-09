Avaldati parvlaeva Estonia merepõhjaga kokkupõrke arvutuslik analüüs

„Parvlaeva Estonia esialgse hindamise üks peamisi eesmärke on välja selgitada vraki parema parda vigastuste tekkepõhjus. See uuring on ohutusjuurdluse asutustele oluliseks sisendiks lõplike järelduste tegemisel vigastuste tekkepõhjuse kohta,“ ütles OJK projekti juhtivekspert Tauri Roosipuu. „OJK tellitud uuringu eesmärgiks oli parvlaeva Estonia merepõhjaga kokkupõrke mudeldamine ning kokkupõrke tulemusena tekkivate struktuursete deformatsioonide hindamine. Soovisime arvutustele tuginedes teada saada, mis juhtub laevakere ja selle konstruktsiooniga, kui laev merepõhjaga kokku põrkab: Kas vigastused tekivad? Kui suured ja millised vigastused tekivad? Kuhu vigastused tekivad? Ja kas on võimalik, et need nii-öelda uued vigastused võisid tekkida kokkupõrkel merepõhjaga?“