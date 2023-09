Päästeõppus tülidele ehk kuidas jääda ka rasketel hetkedel armastavaks

Paarisuhe ei tohiks olla nagu raamatupidamine, kus bilansis on täpselt kirjas, mitu armastuse tegu või tegemata jätmist kellegi arvel parasjagu on, ja vastavalt sellele siis reageeritakse. Kui mees lubab asjadel, mis temalt tükki ära ei võta, lihtsalt juhtuda, et naisele rõõmu teha, ja kus pole oluline, kes võidab – olulisem on tunne, mida ta naises tekitab, soov, et naine teaks: „Sa oled minu kuninganna.“ Mulle näib, et kui me kõik lõpetaks ühel hetkel oma suhetes arvete pidamise, oleks maailm palju parem paik, armastust oleks rohkem ja meie ümber oleks vähem katkiseid inimesi.

See on nagu lapsed liivakastis, kes tülli minnes oma reaktsioonide õigustuseks karjuvad „Näed, aga tema ju …!“. No ja siis? Eksis, siis eksis. Andestus ja armastus on paar, nad on abikaasad, igavikust voolav üheks saanud jõgi, kes ei suuda elada ilma teineteiseta. Kui üks sureb, sureb teine ka. Armastust ei saa omada, andestust samuti mitte. Mulle meeldib uskuda, et nad on kingitus taevast, milles on alati vabadus, on hingamine, on rahu. Seega on hea endale esitada küsimus: „Kui kumbki neist pole minu oma ega tekkinud minust enesest, siis mis õigust on mul neid kinni pidada ja teistele mitte jagada?“ Püüdes neid omada või kinni hoida … no seda lugu me vist kõik teame, mis siis edasi saab …

Kui kogu paarisuhe on ainult tegudest bilansi koostamine, on kaks võimalust: selles polegi armastust, on vaid kahe iseka lapse tahtmine rahuldada iseenda soove või oskamatus suhelda ja mõned puuduolevad teadmised sellest, kuidas jääda armastavaks ka kõige keerulisemal hetkel või andeks anda midagi, mis nii valusalt torke otse südamesse lõi. Seda viimast saab õnneks õppida.