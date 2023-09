Kallas ütles, et järgmisel aastal on tema ministeeriumi kärpe suurus 5 miljonit eurot.

„3,4 miljonit sellest moodustab riigikoolide remondifondi vähendamine ehk jätame ära planeeritud remondid. Samamoodi on seal kärpe sees teatud preemiate väljamaksmiste summad – me vähendame preemiate hulka päris märkimisväärselt ja ka teatud sihtstipendiume, mida oleme maksnud, aga mis pole olnud tegelikult populaarsed. Aga kuna on õpetajaid, kes on neid sihtstipendiumeid võtnud, ent meil siiski pole järelevalvet nende stipendiumite kasutamise üle, siis oleme teinud otsuse, et me neid enam edaspidi välja ei maksa,“ rääkis Kallas.