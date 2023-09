VIDEO | Siseministeerium soovib Tallinna kainestusmaja teenuse linnale üle anda. Läänemets: see on sotsiaalne probleem

„Tegelikult on see oma olemuselt sotsiaalteenus. Me pole Tallinnaga veel läbirääkimisi alustanud, seda tuleb teha ja loomulikult on Tallinna linna jaoks ka seal kulud, eks me hakkame seda läbi rääkima. Kõige tähtsam on, et see vabastab politseiressurssi, et need samad inimesed, kes täna tegelevad kokkuvõttes sotsiaalse probleemiga – inimene, kes on purjus ja pole võimeline jalgu alla võtma, pole oht kellelegi. Ta on sotsiaalne mure,“ rääkis Läänemets.