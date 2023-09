Õpetajate hinnangul pole valitsuse lubatud palgatõus piisav

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) taotles 2024. aastaks õpetajate töötasu alammääraks 1950 eurot. See on võrdne prognoositava Eesti Vabariigi keskmise töötasuga aastal 2024. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas esitas valitsusele kaks lisarahastuse taotlust, mis tagaks ka õpetajate töötasu alammäära tõusu 8%. Seda valitsus oma otsusega ei toetanud.

„Praeguseks on Eesti Haridustöötajate Liidu poole pöördunud paljud õpetajad, kes on avaldanud nii nördimust valitsuse otsuse üle kui ka valmisolekut oma õiguste eest seista, sh streikida. Saame nende murest aru ning oleme nendega solidaarsed. Tööseisak on äärmuslik meede, kuid seda ei saa välistada kui poliitilisel tasandil ei saada aru õpetajate palgaprobleemist ja seeläbi kogu Eesti riigi edasise käekäigu olulisusest,“ teatas EHL pressiteates.