Poola teatas, et lõpetab relvade saatmise Ukrainale

Kahe riigi vahel on tekkinud diplomaatiline tüli Ukraina viljaekspordi pärast, vahendab BBC News.

Teisipäeval kutsus Poola välja Ukraina suursaadiku Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi kõnes ÜRO peaassambleel öeldu pärast. Zelenskõi ütles, et mõned riigid on teeselnud solidaarsust Ukrainaga. Varssavi mõistis selle hukka kui „ebaõiglase Poola suhtes, kes on toetanud Ukrainat sõja esimestest päevadest peale“.