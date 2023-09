Uuring: hinnang valitsuse ja peaministri tööle pole mitme aasta jooksul veel nii kehv olnud

Tartu Ülikooli Johan Skytte Poliitikauuringute instituudi teadur Martin Mölder ütles tulemusi kommenteerides, et, kriitilisus valitsuse ja peaministri suunas on hetkel oma haripunktis, kuid kindlasti tasub ka meeles pidada, et umbes samal tasemel eriti peaministri suhtes oli see ka vahetult enne Ukraina sõja algust 2021. aasta lõpus ja 2022. aasta alguses.