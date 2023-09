Testimine: see kell viib nutikellad täiesti uuele tasemele

Minu suur eksiarvamus oli, et ma ei saa kindlasti Huawei nutikella kasutada, sest mul pole sama brändi telefoni. Aga nii see pole! Kell töötab spetsiaalse rakenduse pealt, mida saab igasse telefoni tõmmata, ning mulle suureks üllatuseks sünkroniseerib see andmed ka iPhone Healthi rakendusega.

Tean, et väga kallitel nutikelladel, mille hind ulatub tuhande euro kanti, on aku, mida tuleb korra päevas laadida. Huawei GT 4 nutikella ei laadinud ma seitse päeva jutti. Mida harvemini laen, seda rohkem saab kell ju minu kohta infot, mida analüüsida. Pluss ma tõesti ei viitsi võtta laadijat kaasa, kui lähen ööseks kodust ära. Huawei Watch GT 4 kahe mudeli, 46 mm ja 41 mm aku kestvus on erinev (46 mm mudel peab ühe laadimisega vastu kuni 14 päeva, 41 mm mudel aga kuni seitse päeva). Kella laadimine on lihtne: 15-minutiline juhtmevaba kiirlaadimine annab piisavalt energiat terveks päevaks, täislaadimiseks kulub vaid 60 minutit.

Lisaks ilule on kell äärmiselt kerge. Võiks isegi öelda, et märkamatult mugav. Märkamatu ainult kerguse mõttes, sest tegelikkuses sain neil päevadel, kui seadet testisin, mitmeid komplimente. Paljudele tuli üllatuseks, et tegemist on nutikellaga, sest selle välimus on lihtsalt nii stiilne. Sageli kasutati ka sõna „elegantne“, mis mulle muidugi eriti meeldis. Mis seal salata, ka enda pilk oli kellale pidevalt suunatud. Kui võrrelda kõiki nutikelli, mis Eestis saadaval, siis mul on tunne, et Huawei on kõigist disaini mõttes mitu sammu eespool.

On vist väga naiselik pidada seadme valikul kõige olulisemaks kriteeriumiks disaini. Aga ma tõesti ei soovi kulutada sadu eurosid nutikella peale, mis ei paita mu silma. Naistele on Huawei GT 4 seerias tulnud välja kolm kella (kullavärvi, valge nahast rihmaga ja roostevabast terasest kuldsete detailidega rihmaga). Üks neist lahendab sageli esineva stiilimure. See kombineerib oskuslikult omavahel kuldse ja hõbeda. Seega pole vahet, millised ehted sul parasjagu on, Huawei GT 4 sobib kõigega. See oli ka mudel, mida testisin, ehk täpsemalt tegin tutvust Huawei GT 4, 41 mm mudeliga, millel on 1,32-tolline AMOLED-ekraan eraldusvõimega 466 × 466 (352 ppi).

Ekraan on hästi käsitletav. Peamenüüs on korraga näha kuni 18 äppi ja ikoonide suurust saab muuta. Huawei kelladel on holistiline lähenemine tervisesse. Huawei Watch GT 4 mudelid on varustatud spetsiaalsete andurite ja algoritmidega, mis aitavad jälgida organismi talitluse olulisi näitajaid: pulssi, vere hapnikutaset, hingamissüsteemi aktiivsust ja südame-veresoonkonna seisundit. Tänu kella paigaldatud pulsiandurile ja EKG-signaalide kogumisele on võimalik saada hoiatusi, et pulss on ülikõrge või vastupidi – madal või tuvastatakse arütmia. Nutikell monitoorib riske, jälgib mu aktiivsust ja annab soovitusi. Ja ma tean, et võin nende andmeid ning tulemusi usaldada, sest kellaga tutvudes sain infot, et Huawei teeb koostööd kümne ülemaailmse teadus- ja arendustegevusele pühendatud asutuse ning kolme sporditervise laboriga ja selle aasta lõpus plaanivad nad avada ka ise täiendava Euroopa labori, et just nutikelli veelgi enam täiustada.

Kell on varustatud ka TruSleep™ 3.0 tehnoloogiaga, mis mõõdab unekvaliteeti ja jagab näpunäiteid tulevikuks. Kuna kell jälgib une ajal pulssi ja vere hapnikutaset, võib see teatada uneapnoe riskist. Kellal on ka sisseehitatud menstruaaltsükli haldus, mis suudab ette ennustada esimest menstruatsioonipäeva 15% täpsemalt kui teised nutiseadmed. Funktsioon jälgib südame löögisagedust, uneaegset kehatemperatuuri ja muid füsioloogilisi tegureid, et ennustada ning salvestada täpselt menstruaaltsüklit ja sümptomeid.

Uus lähedane sõber

Nende päevade jooksul, kui kella testisin, sai eriliseks lemmikuks stressitaseme mõõtmine. Lausa hasart tekkis proovida erinevaid võimalusi stressitaseme langetamiseks. Näiteks selleks, et ühel pingelisel koosolekul stressitase liialt ei tõuseks, otsustasin enne selle algust teha hingamisharjutusi. See toimis! GT 4 on nagu lähedane sõber, kes tuletab mulle kogu aeg meelde, et ma olen oluline, ning õpetab mind enda eest paremini hoolitsema. Huawei Watch GT 4 peamised funktsioonid on ajakava korraldamine, kehalise aktiivsuse kontrollimine ja hea tervise säilitamine. Need on just need asjad, milles vajangi lisatuge.

Kindlasti suurendas kell ka minu füüsilist aktiivsust. Huawei Watch GT 4 pakub rohkem kui sadat treeningrežiimi, sealhulgas nišivälitegevusi, nagu vabasukeldumine ja matkamine. Aktiivsuse mõõtmine ja suurendamine on väga lihtne, sest saan kellal määrata aktiivsusrõnga eesmärgid, näiteks kulutatud kalorite arvu, treeninguaja ja aktiivsed tunnid.

Üks oluline kriteerium on muidugi veel. Selleks on hind. Ja ka selle osas on üllatavalt head uudised. Nende kellade hinnad ei küündigi tuhande euroni, nagu esialgu arvasin, vaid jäävad 300–400 piiresse.

PS! Kui seda artiklit satub lugema mõni mees, siis teie jaoks tuli ka kolm uut mudelit välja.