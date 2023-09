Tallink Megastari pardal süttis matkaauto mootor

Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link kinnitas, et marsruudil Tallinn-Helsingi süttis viiendal tekil ühe matkaauto mootor, kuid olukord suudeti operatiivselt ja kiiresti kontrolli alla saada. Kahju keegi ei saanud.

„Vastavalt protseduuridele on vaja teavitada sellest ka vastavaid ametkondi. Oleme seda teinud ning ootame praegu luba Helsingist väljumiseks,“ märkis Link.

Nüüdseks on laevale luba antud ja see on teel Tallinna poo.