Jüri Ratase silmis on n-ö pankade solidaarsusmaks justkui naljanumber: koalitsioon teeb pankadele mitmemiljonilise kingituse

„Tekib küsimus, et miks ometi jäävad Eesti valitsuse kõrvad nendele majandusekspertide soovitustele kurdiks? Või suudavad nende pakutud äraspidised meetmed – toetame hoopis täiendavalt erakordseid kasumeid saanud panku ja vähendame maksukoormust ühiskonna jõukamatele – nende meelest kuidagi aidata meie ettevõtete langenud konkurentsivõimet taastada ja ebavõrdsust ühiskonnas vähendada? Kas tõesti? Lubage kahelda,“ kirjutas endine peaminister. „Ja kui koalitsioon usub siiski, et ajavad õiget asja - miks siis keegi ei plaksuta? Kuidagi kõrvalukustav on see vaikus!“