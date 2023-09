Lampedusa saart on järjekordselt tabanud migrandikriis

Viimastel päevadel olid vastuvõtukeskuses kaootilised stseenid, kus migrandid magasid õues prügisel tänaval ja üritasid põgeneda üle aia, kirjutab The Guardian. Suur osa migrantidest oli teele asunud Tuneesiast, kus Itaalia peaminister Giorgia Meloni ja Euroopa Komisjoni president Ursula Von der Leyen sõlmisid vastuolulise lepingu ebaseadusliku rände peatamiseks.

Meloni, kelle paremäärmuslik valitsus asus võimule mullu oktoobris, hoiatas, et ränne on probleem kogu Euroopas. Ta lisas, et pärast tuhandete varjupaika otsivate inimeste saabumist Lampedusale peavad Euroopa riigid tegema koostööd, et peatada Aafrikast lahkumine ja saata kiiresti välja illegaalselt migreerunud isikud.

„Kui keegi arvab, et selle kriisi, millega me silmitsi seisame, saab lihtsalt Itaalia piirides lahendada, oleks see väga suur viga, sest see probleem puudutab kõiki ja sellega peavad kõik tegelema,“ ütles Meloni. „Ma ütlen jätkuvalt, et me ei lahenda seda kunagi, rääkides ainult migrantide ümberjagamisest – ainus viis selle lahendamiseks on lahkumiste peatamine,“ lisas ta.

Lampedusa asub Tuneesiale lähemal kui Itaalia ja on tegelenud rändega Põhja-Aafrikast üle 30 aasta. Kohalikud on muutunud kannatamatuks ja protestinud kartuses, et Lampedusa muutub telklinnaks.

Sel aastal on Itaaliasse migreerunud üle 127 000 inimese, mida on rohkem kui kaks korda rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil.