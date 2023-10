Kuidas saab ettevõte töötajate tervise eest hoolitseda?

Inimesed on iga ettevõtte kõige olulisem vara, ilma nendeta jääks töö lihtsalt seisma. Seega on tööandjale väga oluline, et haiguspäevad ja muud tervisemured ei jätaks töötajaid liiga pikalt töölt eemale. Ka töötajale endale on tähtis, et ta saaks oma tervisemuredele võimalikult kiire lahenduse. Kuidas saavad tööandja ja töötaja koos selle eest hoolitseda?