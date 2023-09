Gruusia Leegioni süüdistatakse kodumaal riigipöörde kavandamises

„Teatud grupp inimesi, kes tegutsevad nii Gruusias kui ka väljaspool selle piire, kavatsevad õhutada ebastabiilsust ja rahutusi, mille lõppeesmärk on valitsust sunniviisiliselt muuta,“ ütles julgeolekuteenistuse pressiesindaja Bacha Mgeladze 18. septembri hommikul erakorralisel briifingul.

Julgeolekuametnike öeldu kohaselt plaanitakse jäljendada Gruusias Euromaidanit, 2013-2014. aasta rahutusi Ukrainas. Nad väidavad, et Gruusia kesktänavatele ja võtmeasutuste lähedusse püstitatakse telgid ja barrikaadid ning seatakse üles lõhkeseadeldis, et plahvatus tekitaks konflikti protestijate ja politsei vahel.

Sügisel peaks saabuma Brüsselist otsus, mis määrab, kas Gruusial on võimalus kandideerida Euroopa Liidu liikmesriigiks. Mgeladze ütles, et tõenäoliselt langeb rahvusvaheliselt rahastatud riigipöördekatse samale ajale, kui otsus tehakse teatavaks. Kandidaadi staatuse saavutamata jätmine annab riigivastastele ettekäände õhutada avalikke rahutusi ja pingeid, kasutades nende käsutuses olevaid uudistevõrke, ütles Gruusia julgeolekuteenistus.

Samuti väitsid nad, et riigipöörde juht on Ukraina sõjaväeluure ülema asetäitja Gia Lortkipanidze, kes töötas Mihheil Saakašvili presidentuuri ajal Gruusia siseministri asetäitjana. Lortkipanidze on kodumaal tagaotsitav. Teda süüdistatakse endise presidendi aitamises end smugeldada Ukrainast Gruusiasse.

Julgeolekuteenistus väitis, et vandenõus osaleb ka Ukraina võimude poolel sõdiva Gruusia Leegioni komandör Mamuka Mamulašvili. Nad ütlesid, et Gruusia võitlejaid koolitatakse Ukraina-Poola piiril, et aidata Lortkipanidzel oma plaani ellu viia. Gruusia TV1-le antud kommentaarides kutsus Mamulašvili väiteid jamaks. „Kõik see näeb välja nagu kuulujutt, kuna te esitate neid suuri väiteid ilma tõendeid esitamata,“ ütles ta.

Mamulašvili süüdistas Gruusia valitsust salajastes suhetes Kremliga. „Ma arvan, et juhtus see, et Moskva helistas Gruusia julgeolekuteenistustele ja palus neil meie leegionile probleeme tekitada, et me ei saaks Gruusiasse vabalt tulla,“ ütles Mamulašvili. Gruusia valitsus eitab süüdistusi.