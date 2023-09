„Ilma selle kokkuleppeta oleks see raha jäänud lihtsalt panka, ilma et sellest oleks riigieelarvele olnud mingit tulu,“ räägib Kaja Kallas eile pangajuhtidega sõlmitud diilist, mis sisuliselt tähendab, et pangaomanikud võtavad kasumi välja ja maksavad selle arvelt riigile makse.