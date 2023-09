Päästjate esindaja kärbetest: kokkuhoid on kohatu, kaalume radikaalseid meetmeid

Kui ajalinti tagasi kerida, olid mullused eelarveläbirääkimised päästjate jaoks edukad – nende palgad kerkisid märkimisväärselt. Koop muljetas, et enne seda oli keerukas inimesi värvata, aga tõusuga koos muutus ka tuletõrjuja amet taas perspektiivikaks. Uusi tulijaid sütitas teadmine, et palk kerkib ka edaspidi. „Saime öelda, et tõus jätkub ja senine jama likvideeritakse ära. Nüüd pöördume tagasi algusesse,“ ohkas Koop.