VIDEO | President Karis CNN-ile: Venemaalt tuleb ÜRO-s vetoõigus ära võtta

Meie aja järgi kolmapäeva hilisõhtul esineb Karis ka pöördumisega ÜRO peaassamblee poole. Presidendi sõnul kavatseb ta teha üleskutse, et Venemaa kui agressor ei saa jätkata ÜRO julgeolekunõukogu vetot omava liikmena. „ÜRO on muutunud,“ ütles Karis. „ÜRO asutamise ajal oli sel umbes 50 liiget, praegu on neid 193.“

Presidendil paluti kommenteerida ka Ukraina pealetungi edukust. „Nagu president Zelenskõi ise on öelnud, siis see ei ole film, mis kestab ainult tund ja 50 minutit,“ vastas Karis. „See on sõda ja see kestab kaua. Minu ettepanek oleks, et rohkem liidreid peaks käima Ukrainas ja külastama mitte ainult Kiievit, vaid ka rindejoont, rääkima nendega, kes tegelikult võitlevad. Ja siis saate aru, et pealetung käib, aga see võtab märksa rohkem aega kui telerit vaadates võiks eeldada.“