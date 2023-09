Iraani president süüdistas USA-d Ukrainas sõja õhutamises ja väitis, et Iraani droonid müüdi Venemaale enne sõda

Raisi väitis, et Ukraina linnu purustavad Iraani droonid müüdi Venemaale enne sõja algust, ja kuulutas, et pooldab rahu Ukrainas. Samal päeval võõrustas Iraan Teheranis Venemaa kaitseministeeriumi delegatsiooni eesotsas kaitseminister Sergei Šoiguga, vahendab Guardian.

Raisi kuulutas võidukas kõnes, et Iraan on nurjanud USA luure jõupingutused režiimi kukutamiseks, et tulevik kuulub Iraani liitlastele ja et lääne päevad on loetud.

„Maailm läheb üle uuele rahvusvahelisele korrale ja maailma amerikaniseerimise projekt on läbi kukkunud,“ teatas Raisi, lisades, et läänel on identiteedi ja funktsionaalsuse kriis ning et seal nähakse maailma metsa ja ennast kauni aiana.

Raisi süüdistas Ameerikat ka sõja õhutamises Ukrainas Euroopa nõrgestamiseks.

Iisraeli suursaadik ÜRO-s Gilad Erdan kõndis saalist välja ning süüdistas ÜRO-d punase vaiba lahti rullimises „Teherani lihuniku“ ees. Erdan hoidis enne lahkumist käes pilti kurdi naisest Mahsa Aminist, kes suri Iraani politsei vahi all, sest ei olnud korrektselt pead katnud.

ÜRO peakorteri juures väljas toimus Iraani opositsiooni meeleavaldus, kus mõisteti hukka Raisile kõne pidamiseks võimaluse andmine. Organisatsiooni Mujahedin-e Khalq juht Maryam Rajavi ütles, et Raisi käed on määritud tuhandete organisatsiooni liikmete verega.

USA kehtestas eile sanktsioonid seitsmele isikule ja neljale organisatsioonile, mis on seotud Iraani droonide ja sõjalennukite arendamisega.

„Kui neil on dokument selle kohta, et Iraan andis venelastele relvi või droone pärast sõja algust, peaksid nad need esitama,“ ütles Raisi. „Me oleme sõja vastu ja me oleme valmis vahendama, et seda lõpetada, aga Ameerika rahva makse kulutatakse sõjapidamiseks ja relvatehaste taskute täitmiseks.“