Armeenia julgeolekunõukogu sekretär: Mägi-Karabahhi rahvast on kohustatud kaitsma Venemaa

„Vastavalt Armeenia, Venemaa ja Aserbaidžaani juhtide allkirjastatud avaldusele 2020. aasta 9. novembrist on Venemaa kohustatud Mägi-Karabahhi elanikkonda kaitsma ja Venemaa ei täida seda kohustust,“ ütles Grigorjan Armeenia televisiooni eetris, vahendab Interfax.

„Seoses kujunenud olukorraga Mägi-Karabahhis peaks samme astuma esmajärjekorras Venemaa, sest ta on seal „maa peal“ kohal, seal on Vene rahuvalvajad, kelle kohustus on kaitsta Mägi-Karabahhi elanikkonna julgeolekut,“ ütles Grigorjan.