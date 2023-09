Mägi-Karabahhi ombudsman: Aserbaidžaani rünnakus on hukkunud 27 inimest, tule alla sattus kiirabiauto

Ombudsmani viimastel andmetel on Aserbaidžaani operatsiooni tagajärjel Mägi-Karabahhis hukkunud 27 inimest ja viga on saanud üle 200 inimese. Tsiviilisikuid on hukkunud seitse: kolm naist, kaks last ja kaks meest. Viga on saanud 35 tsiviilisikut: 13 last, 15 naist ja seitse meest.