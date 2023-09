Aserbaidžaani president ütles USA välisministrile, et armeenlased peavad relvad maha panema

„Puudutades Karabahhi regiooni armeenia elanike reintegratsiooni küsimust, märkis Əliyev, et neid on korduvalt kutsutud dialoogile, aga iga kord on nad kohtumistest keeldunud. Terrorismivastaste toimingute käigus kutsuti nad taas dialoogile. Riigipea ütles, et kui nad relvad maha panevad ja alla annavad, terrorismivastased toimingud peatatakse,“ teatas Aserbaidžaani presidendi pressiteenistus Interfaxi vahendusel.