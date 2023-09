Erakondade reitingud: Isamaa jätkab tõusu, Keskerakond ja Eesti 200 kaotavad toetust

Reformierakonna toetus on viimase nelja nädala jooksul liikunud pigem tõusvas trendis ning kasvanud selle aja jooksul 1,5 protsendipunkti võrra. EKRE toetus on viimased viis nädalat püsinud 23-24% vahel. Keskerakonna toetus liigub langevas trendis ning on viimase nelja nädalaga kahanenud 2,2 protsendipunkti võrra.