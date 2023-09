Aserbaidžaan: terrorismivastased meetmed jätkuvad, kuni Armeenia valge lipu heiskab

„Siiski, et terrorismivastased meetmed lõppeksid, peavad ebaseaduslikud Armeenia sõjalised koosseisud heiskama valge lipu, kõik relvad tuleb üle anda ja ebaseaduslik režiim tuleb laiali saata,“ ütles administratsioon riigimeedia vahendusel. „Vastasel juhul jätkuvad terrorismivastased meetmed lõpuni.“

Vastuseks üleskutsetele läbirääkimisteks väitis administratsioon, et Karabahhi piirkonna armeenlasi on mitmel korral kutsutud dialoogi pidama, kuid pakkumised on „korduvalt tagasi lükatud“.