Eesti linnade ja valdade liit: riik ei jaga ümber mitte omavalitsuste rikkust, vaid vaesust

„Me oleme kriisis, see on selge, ning keegi ei vaidle, et ees ootavad rasked ajad. Omavalitsuste suurim hirm on see, et riik vähendab omavalitsuste tulubaasi. Sellele lisandub veel varasemalt riigi poolt saadetud sõnum tulude ümberjagamisest ning lõpuks ei räägi me mitte rikkuse, vaid hoopis vaesuse ümberjaotamisest,“ kommenteeris ELVLi juhatuse esimees Mihhail Kõlvart.

Kõlvart rõhutas oma sõnavõtus, et lisaks tulubaasi problemaatikale teeb murelikuks ka lubatud õpetajate palgatõus. „Keegi ei vaidle vastu sellele, et õpetajatele lubatud palgatõus on positiivne. Omavalitsuste jaoks on põhiküsimus see, kas riik plaanib linnadele-valdadele eraldada lisavahendeid ka lasteaiaõpetajate ja teiste haridustöötajate palgatõusuks, mis on sektori töötajate täiesti õigustatud ootus,“ ütles ta.

„Jätkuvalt on osapooled eriarvamusel üldhooldust puudutavate kulude osas, sest kulumudeli koostamisel ei olnud teada üldhooldust vajavate klientide koguarv,“ täpsustas Kõlvart. „Hooldusreformi rakendamine tõi turule suurema nõudluse, kui pakkuda suudetakse. Selle otsene tagajärg on oluliselt kõrgemad kohatasud, kui riigi poolt algsetes arvutustes aluseks võeti. Reformi ettevalmistamisel tehtud prognoosid on osutunud ebatäpseks ja hooldust vajavate isikute hulk on suurem,“ lisas ta. „Teada on, et mõned omavalitsused soovivad tekkinud probleeme kohtu abil lahendada. See on loogiline lähenemine kui omavalitsus on seisus, et tal ei ole võimalik riigi poolt pandud kohustusi täita,“ tunnistas juhatuse esimees.