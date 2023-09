Pätsi monumendile ENSV lipu asetanud ekrelane andis end ise üles

Põltsam märkis ühismeedias, et protestib selle aktsiooniga vaenukõne seaduse vastu.

„Riik ei saa karistada inimest tema meelsuse eest – patt Jumala silmis ei saa olla veel patt seadusandja silmis. Viimane on täpselt see, mis nõukogude ajal toimus ning metamorfoosina läänemaailma üle kandus,“ sõnas ta Facebooki postitatud kirjutises.

Ta sõnas, et tegutses omapäi ning et erakondlik kuuluvus ei mängivat selles rolli. „Erakond ei määra minu olemust, vaid minu olemus määrab selle, millisesse erakonda ma kõige enam sobitun,“ sõnas ta sel teemal kirjutatud blogipostituses.

„See oli üks aktsioon, mis lõppkokkuvõttes läks korda. Väärteo koosseisu ma siin ei näe: ENSV sümboolika pole keelatud ning ükski paragrahv siin ei tööta – monumentidele asjade asetamine on normaalne,“ ütles ta.

EKRE protest

Veel kuu jagu enne Põltsami aktsiooni ületas uudiskünnist asjaolu, et 22. juuli varahommikul oli Smuuli bareljeefi juurde heisatud punalipp riigikogulase Jaak Valge (EKRE) ning luuletaja Andres Aule poolt.

Nii Valge kui ka Aule on avalikult väljendanud kahetsust asjaolu üle, et Eesti kirjanike liit otsustas 1949. aasta küüditamises osalenud Juhan Smuuli bareljeefi maja külge alles jätta. Valge usub, et kirjanike liit tegi vea.